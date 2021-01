Podnikatelka z jižní Itálie zmizela 6. května 2016 a už ji nikdo nikdy neviděl. Nyní se nejen do italských médií dostaly hrůzné informace o tom, jak asi skončila. Měla se dostat do spárů mafie, která ji krutě zavraždila a její rozčtvrcené tělo předhodila prasatům. To vše patrně proto, že se nechtěla vzdát svého milovaného pozemku!