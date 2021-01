Mladík Menhaz Zaman (24) vedl několik let dvojí život, aniž by o tom kdokoli z jeho okolí měl sebemenší ponětí. Zatímco rodiče z něj chtěli mít úspěšného inženýra a vydržovali ho na vysoké škole, on se zatím věnoval úplně něčemu jinému než studiu. A tři roky dopředu si naplánoval, co provede den před jeho plánovanou promocí...