Na dva roky ve vězení odsoudil soud v ukrajinském městě Mykolajiv Anastasii Skoryčenkovou. Třicetiletá žena porodila svého synka doma na balkóně do lavoru. Posléze vzala do rukou nůžky a miminku dvaadvacet bodných ran! Tělíčko novorozeného synka pak odhodila do odpadků. Podle informací britského deníku Daily Mail Anastasie, která vychovávala již dvě děti, držela těhotenství v tajnosti.

Porodní bolesti dostala večer poté, co svou sedmiletou a čtyřletou dcerku dala spát. Spolu s nimi doma byla i Anastasiina matka, která také spala. Bezvládné tělíčko syna uložila do plastového pytle a odhodila do odpadků. Následující ráno si ho však všimla žena procházející kolem a zavolala policii. Skoryčenko se k činu přiznala a soud ji poslal na dva roky do vězení. Anastasie údajně nechtěla další dítě kvůli špatné finanční rodinné situaci.

