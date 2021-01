Beran

Nové začátky máte vlastně docela rádi, a proto se do práce těšíte. Nečinnost je pro vás totiž nejhorší na světě. Pokud to chcete v letošním roce někam dotáhnout, tak si zamkněte pusu na zámek a nepouštějte se do vášnivých debat s naštvaným šéfem.