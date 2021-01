Co s neprodanými vánočními stromky? V brněnské zoologické zahradě je o ně velký zájem, nejvíc si na nich pochutnají žirafy síťované, losi evropští, takini indičtí, wapiti sibiřští nebo jeleni milu. Letos jich získalo vedení zoo na rovných 650.

V drtivé většině jsou to jedle doplněné o pár borovic. „Pro zvířata je to především zpestření jejich potravy, některé stromky však poslouží i jinak. Chovatelé některé dali například k papouškům, a to jako zdroj zábavy. Rádi na ně nalétávají a sedají na ně,“ prozradil mluvčí zoo Michal Vaňáč.

délka: 00:38.43 Video Lví samec Lolek si pohrál s vánočním stromkem Zoo Brno

Jeden stromeček skončil kupodivu i v lvím výběhu. Samec Lolek se po něm převaloval, nejspíš se potřeboval podrbat. „Video se stalo hitem na sociálních sítích,“ dodal s úsměvem Vaňáč.

Stromky určené ke spotřebě vydrží „strávníkům" dva až tři měsíce. „Určitě do konce února, bude záležet na aktuální spotřebě. V březnu už začneme jezdit na vrbu a následně na další listnaté stromy, tak budeme postupně přecházet na ně, dokud jedle nedojdou," uvedl mluvčí.

Zoo zásobovali v minulých letech stromky po vánočních svátcích i Brňané, kteří nechtěli, aby skončily ve spalovně. To se však s ohledem na zdraví zdejších obyvatel změnilo. „Mohou na nich zůstat zapomenuté drobné ozdoby či háčky, které by mohly zvířatům ublížit,“ vysvětlil Vaňáč.