Rodina muže, kterého srazilo agresivní zvíře k zemi, natočila potyčku na video. Záběry ukazují, jak se velký samec klokana potuluje kolem rodinného domku na severním pobřeží Austrálie, kde si zrovna hrály děti.

Statečný táta od rodiny se rozhodl klokana nejdříve zahnat kamenem, toho to však jenom rozzuřilo. „Jen na sebe zírali a on něco vzal, aby ho zkusil zahnat, ale jakmile to udělal, bylo jasné, že se proti němu rozeběhne,“ uvedla rodinná známá, která video natočila.

„Byl to obrovský, velký klokaní samec s mohutným hrudníkem,“ popsala zvíře a dodala, že boj nebyl vyrovnaný kvůli tomu, že se Mitchell léčí se zlomenou rukou. Klokan se prý potuloval po dvorku, na kterém hrabal díry, než zahájil zuřivý útok, při kterém muži připomněl, kdo je na dvorku pánem a dal mu pořádnou ránu do hlavy. Naštěstí nikdo neutrpěl vážnější zranění a vačnatec nakonec uprchl.

Po letní krizi, kdy Austrálii zasáhla vlna masivních lesních požárů, se klokani přibližují k lidským příbytkům, aby na předměstích našli potravu. Pro obyvatele klidné pobřežní komunity se stávají všudypřítomní savci stále větším problémem. Odborníci varují veřejnost, aby se kontaktu s klokany vyhýbala, jinak by mohlo dojít ke střetu s nimi, který, jak ukazuje video, rozhodně nemusí být nic příjemného.