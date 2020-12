Pohřeb koňařky, kterou zabil pád při Hubertově jízdě: Takhle se krásná Petra nafotila před smrtí!

Koně se stali její láskou i osudem! Do koňařského nebe dali v pátek poslední sbohem krásné jezdkyni Petře H. (†41) z Královéhradecka její blízcí, dvě již velké dcery a kamarádi. Žena přišla o život po pádu při letošní závěrečné Hubertově jízdě kladrubského hřebčína.

Petra milovala koně odmalička celý život a při své práci účetní neznala nic hezčího než pohled z koňského hřbetu. „Stoupám do třmenů a dosedám do jiné dimenze. Je to můj svět, o kterém ostatní pěší smrtelníci nic netuší...,“ napsala na Facebooku.

Právě třmeny se jí při pádu z koně staly osudnými. „Viděla jsem to z několika metrů. Zůstala viset za třmen a kůň párkrát poskočil,“ popsala na sociální síti účastnice tragické Hubertovy jízdy. „Zasáhl ji do spánku, do místa, kde nebyla helma. Prý skočila 50 cm, ještě chvíli visela na krku, spadla a nepustila otěže,“ napsala o tragédii další koňařka.

Zemřela šťastná

„Ve chvíli, kdy odešla, byla šťastná. V sedle zapomínala na starosti všedního života,“ utěšoval řečník pozůstalé a asi stovku smutečních hostů v hradecké obřadní síni. O lásce Petry ke koním vypovídala i fotografie u rakve, na kterých je žena v šatech ve své oblíbené fialové barvě a s krásným černým fríským koněm. Šlo o jeden ze snímků pořízených v průběhu zhruba posledního roku před její smrtí. Nafotila je pro ni společnost Horse and Glamour, s níž spolupracovala.

Těšila se na další focení

V den výročí sametové revoluce měla mít Petra H. další focení s fríským koněm ve stylu steampunk. Vzhledem k tragické události se společnost Horse and Glamour na počest zesnulé rozhodla tento projekt nabídnout jiným se slevou. „Nevyužíváme neštěstí jako reklamu, akce by se konala tak jako tak! Neváhejte a objednejte si tento termín za Petru, byla by ráda,“ zveřejnil na svém Facebooku tým profesionálních fotografů a vizážistů.