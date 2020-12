„Je možné, že pachatel či pachatelé, vyhlížejí zvěř, které je v tuto dobu na polích kolem silnic velké množství, z vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová. Ta dodala, že usmrcením zvířete vznikla místnímu mysleveckému sdružení škoda minimálně ve výši pětadvaceti tisíc korun.

Policisté proto žádají veřejnost, která by si všimla čehokoliv podezřelého, co by mohlo souviset s tímto případem pytláctví, aby se jim ozval. „Žádáme občany, aby byli obezřetní, vnímali své okolí a případně podezřelé okolnosti nejen v katastrálním území Nebužely, ale i v teritoriu CHKO Kokořínsko, které by měly spojitost s uvedeným případem, okamžitě nahlásili policistům,“ dodala mluvčí.

Jiný případ zbytečného usmrcení zvířete se v CHKO Kokořínsko stal už na začátku listopadu. Někdo tam usmrtil dokonce chráněné zvíře, u cesty byla nalezena mrtvá vlčice. Nejprve se předpokládalo, že byla sražena autam, pitva ovšem prokázala, že ji někdo zastřelil. Ochrnáci zvířat proto podali trestní oznámení na neznámého pachatele.

