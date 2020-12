Na 28. prosince připadá tak trošku zapomenutý svátek, který je plný tragické a zbytečné smrti. Vraždění neviňátek, nebo také mláďátek. Kolik jich Herodes I. Ukrutný nechal zabít je dodnes nejasné, mluví se ale o 10 až 20 tisících chlapců do dvou let věku. Ježíš nakonec unikl.

Na zmiňovaný svátek se spíše zapomnělo. Co ale předcházelo tomuto obrovskému krveprolití? Za vším, byť v té době nevědomky, stojí Ježíš Kristus. Herodes věděl, že se narodil Spasitel v Betlémě. Bál se, že ho strhne z trůnu.

Začal tak vymýšlet krvavý plán, nevěděl totiž, jaké dítě to je. Začal tedy se svým plánem, preventivním opatřením chcete-li. Všechny chlapce do dvou let věku nechal v Betlémě vyvraždit. Jenže Svatá rodina s Ježíškem se stihla uchránit a utéct z Betléma.

O tom, kolik "mláďátek" se vyvraždilo, se tradují jen pověry a neověřitelné a často i extrémně přestřelené počty. Řecká liturgie například uvádí, že Herodes I. Ukrutný zabil 14 tisíc chlapců, ta syrská ale hovoří až o 64 tisících, středověká pak až 144 tisíc!

Čísla mají ale spíše symbolický význam. Moderní autoři se shodují na nižších číslech, okolo deseti až dvaceti tisící. Jestli se taková tragédie opravdu stala, se už nedozvíme. Podezřelé je ale to, že se o ní nezmínil židovský učenec a historik Flavius Iosephus. Ten se totiž podobným zvěrstvům Herodovy vlády věnoval.

Církev si zabitá neviňátka připomíná jako mučedníky, považuje je za první oběti pronásledování kvůli Ježíši Kristu. Svátek se začal slavit ve 4. nebo 5. století. Různé církve si jej nepřipomínají podle data, ale spíše podle vánočního cyklu.