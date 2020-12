Případ, který se odehrál na Slovensku, patří k těm nejhorším, jaké i zkušení ochránci zvířat kdy viděli. Fenka Niagara skončila v Československém kastračním programu poté, co byla donucena k účasti na psích zápasech. Z jejích zranění se člověku dělá špatně. Jak jí tohle mohl někdo udělat?

Nejhorší na celém případu je, že těmi, kdo Niagaru donutil do psích zápasů, byly teprve malé děti. „Z osady na Sečovce se podařilo získat anonymní záběry kruté zábavy 9-12letých, kteří psa uvážou na provázek a hodí mezi smečku psů, která ji následně roztrhá,“ uvedli zástupci Československého kastračního programu. Z natočeného videa plného nepochopitelné brutality se člověku svírá hrdlo.

„V osadě jsme našli ležící pokousanou fenku, která se nám pokusila utéct z posledních sil. Pro porovnání záběrů jsme zjistili, že jde o fenku z videa, kterou dítě kope a štve proti psům, kteří ji koušou! Její stav je nepopsatelný. Byla podvyživená, srst měla slepenou bahnem a hnisem. Viditelné pod touto vrstvou špíny bylo jen pár ran, ale po holení přišel šok,“ pokračovali ochránci zvířat.

Rány plné hnisu

„Deset ran, všechny na těle! Hluboké, silně zanícené rány z boje, ze kterých tekl hnis. Hlava, krk, nohy, vše nateklé pod kůží a plné hnisu, doslova krátery na hlavě. Je neuvěřitelné, že tato starší fenka přežila. Dostala jméno Niagara, denně si léčí více ran, fyzicky i psychicky je na dně,“ dodali lidé, kteří dělají vše, co je v jejich silách, aby fence pomohli. Není to ale poprvé, co se setkali se psími zápasy.

„Zápasy psů, jak veřejnost ví, jsou prioritou reálného podnikání organizované mafie, provozující vysoké sázky na tzv. „bojová“ plemena. Tato zábava však našla nové uplatnění v segregovaných vrstvách populace, kde si malé děti berou jako vzor příklad z různých druhů mafiánů, včetně pořádání psích zápasů,“ vysvětlili ochránci zvířat.

Nejde o ojedinělý případ

„Niagara není první ani poslední, kdo přežije takovou krutost. Opět nás čeká dlouhá cesta zotavení fyzické, ale i psychické stránky. Na pokraji života a smrti tu bylo dalších 18 psů, které jsme s ní dali dohromady,“ uzavřeli dobrosrdeční lidé z Československého kastračního programu s prosbou o pomoc, kterou může poskytnout úplně každý.

Pozor, galerie obsahuje kruté záběry týrání. Nic pro slabé povahy.