„Za dovoz věnuji tento nevhodný dárek k narozeninám dcery, protože útulky jsou plné a střelnou zbraň nevlastním. Po dohodě a při vážném zájmu jsem ochotný tu věc dovézt i do 50 km od Bratislavi. Samozřejmě i s miskou a cca 2kg balení granulí,“ zněl původní děsivý příspěvek, který vyděsil Slováky. Na muže se pochopitelně strhla velká vlna nenávisti a lidé ho počastovali mnoha nadávkami.

Zastřelil ho myslivec?

„Ok, protože jsou tu samé nadávky na mě jako byste mě znali a berete si do huby ještě moji dceru, vyřešil jsem to tak, že jsem dal sousedovi myslivci 20 euro (přes 500 Kč) a řekl mu, ať to vyřeší za mě. A všichni, kteří jste tu plní nenávisti, řešte si nejdříve svoje životy a bude se nám všem žít lépe. Se svým majetkem si můžu dělat, co chci a tečka. Pěkný den přeju,“ napsal dotyčný Slovák v reakci. To ale stále nebylo vše. Muž pak otočil.

„Proč sem píšete takové lži. Ano, napsal jsem o psíkovi předtím nepěkné věci, protože jsem měl stres z práce a doma jsme se pohádali, ale neublížil bych mu nikdy. Při venčení vběhl pod jedoucí auto. Nedalo se už nic dělat, tak se uklidněte,“ tvrdil následně. Na přímý dotaz v konverzaci, zda je ještě pejsek volný, odepsal: „Mrzí mě to, už jsem se s ním vypořádal.“

Vyřešil jsem to jinak

Na další otázku, zda už má domov, odvětil: „Bohužel ne, musel jsem to vyřešit jinak. Nechci o tom dále mluvit. Hezký večer.“ Lidé naštěstí upozornili policii. „Informacemi zveřejněnými na sociální síti k tomuto případu se už zabývá příslušené policejní oddělení PZ v působnosti KR PZ v Bratislavě. Nebuďte lhostejní vůči živým tvorům,“ dodali strážci zákona, kteří se případem nyní naplno zabývají.

