Chlapec tvrdí, že psa oslepil, protože ho napadl. „Kousl mě do nohy a vytrhl z ní maso,“ bránil se pro Nový Čas chlapec, který ze sebe horko těžko vydal pár slov. Členové Občanského sdružení Druhá šanca předpokládali, že Oskarovi někdo vypálil oči žíravinou, protože místo nich má jen dvě jamky.

Video Slepý pejsek Oskar se krmí. - Facebook

Kristián však tvrdí, že psa zbil tak brutálně, až oslepl. „Použil jsem na to palici,“ řekl Kristián. Svého činu dle vlastních slov lituje. „Už bych to nikdy neudělal,“ tvrdí. Kristián se měl k týrání zvířete přiznat sám. „Do osady přijeli policajti, tak jsem jim řekl, že jsem to udělal já,“ dodal.

Máma: Je to dobrý syn

Jeho matka Viera tvrdí, že její syn není zlý chlapec a že s ním nemá žádné problémy. „Nevím, co to do něho vjelo, je to dobrý syn," brání matka potomka, který se za svůj skutek bude zodpovídat před soudem. Policie se případem zabývá už dlouhé měsíce. Teprve nyní však přišel posun.

„Po podání trestního oznámení policista Obvodního oddělení PZ v Kurově zahájil trestní stíhání. Profesionální práce policie vedla ke vznesení obvinění a návrhu na podání obžaloby za zločin týrání zvířat, a to zvlášť krutým a surovým způsobem konkrétní osobě – mladistvému K. B. z osady v obci Malcov,“ uvedla policie.

Oskar už našel nový domov