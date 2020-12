Mladá řidička na přechodu srazila babičku s vnučkou: Po pěti letech padl trest!

Řidička Michaela Š. v listopadu roku 2015 jela ze slovenské obce Smižany do Spišského Štvrtku. U obce Armutovce se však stala tragédie. Tehdy devatenáctiletá řidička srazila babičku s vnučkou, které přecházely silnici. Postavy se měly na cestě objevit náhle. Podle informací slovenského zpravodajského webu Noviny.sk jela žena rychlostí 103 km/h a na tamním úseku byla povolená rychlost 70 km/h.

Řidička už nedokázala auto zastavit. Holčička měla přeletět přes střechu auta a babička údajně skončila na předním skle. Obě dvě vážným zraněním podlehly. Auto zastavilo až pětatřicet metrů od místa tragédie.

Případ po pěti letech okresní soud uzavřel. Řidičku uznal vinnou. „Pokud by řidička jela v okamžiku, kdy rozpoznala chodkyně rychlostí 70 km/h, respektive 76 km/h, dokázala by zastavit před místem srážky, respektive intenzivním brzděním snížit rychlost tak, že by chodkyně stihly opustit koridor pohybu vozidla dřív, jak by dorazilo do místa srážky,“ uvedla mluvčí soudu v Košicích Anna Pančurová.

„Obžalovaná Michaela Š. byla uznaná vinnou a byl jí uložený trest odnětí svobody v trvání tří let. Výkon tohoto trestu odnětí svobody se podmínečně odkládá na zkušební dobu pět let,“ dodala mluvčí.

VIDEO: Řidička na přechodu srazila babičku s vnučkou