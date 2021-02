„Byli jsme v pátek na procházce v naší oblíbené přírodní rezervaci,“ řekl James podle Daily Mailu v pořadu ITV This Morning. „Dva týpci se k ní (Rosie) přiblížili. Místní oblast je velmi přátelská a vlídná. Jeden z nich si ji zvednul, takže jsem jenom předpokládal, že chce říct ahoj, ale když jsem se přiblížil, řekl mi: ‚Pokud se pokusíš získat svého psa zpět, pobodám tě,‘“ vysvětlil vzápětí.

James, který se do oblasti přistěhoval se ženou Samanthou a malým synem Jacobem loni v srpnu, dal pěstí jednomu z gaunerů a s druhým začal zápasit, aby dostal z jeho sevření čubičku zpět. „Pomyslel jsem si, že to mohu zkusit a rychle utéct, ale to by znamenalo opustit pejska, což nepřicházelo v úvahu,“ vysvětlil James. Jelikož jde o amatérského boxera, rozhodl se proto pro boj.

Neřáda poslal k zemi

„Podařilo se mi dát mu pěstí, což ho poslalo k zemi. Jenže pejska svíral stále pevněji, takže jsem se ji od něj snažil dostat, což se mi naštěstí podařilo udělat. Jenže ten druhý chlápek se se mnou začal zezadu prát, zatímco jsem se ji snažil získat zpět. Podařilo se mi je zřídit tak, že vypadali hůř, než když si začali, a pak jsme pláchli,“ pokračoval.

Pětiměsíční fenečka kolie měla štěstí, že je jejím páníčkem právě James, který se díky zkušenostem z ringu umí ohánět. Jinak se mohla snadno stát obětí tzv. dognappingu (únos psa), který je bohužel ve Velké Británii na vzestupu. Organizace DogLost uvedla, že takovýchto případů v ostrovním království přibylo za poslední rok o 170 %.

Vzrůst tohoto kriminálního trendu šlo pozorovat už v minulých letech, ale během pandemie zažil boom. Únosci se zaměřují zejména na štěňátka, po kterých prahnou osamělí lidé během lockdownu. Kriminálníci se zaměřují i na chovatele. Psům po únosu odstraní čipy a prodají je. Nejenom podle diváků ITV je James za svůj chrabrý čin hrdina.