Příběh paní Věry zrekonstruovala Česká televize v kriminálním pořadu Na stopě. „Mělo to vlastně hrozně rychlý spád. Seznámili jsme se na internetové seznamce, psal mi, že jsem hezká, chytrá, zajímal se o mě,“ začalo to jako romantická pohádka, která však neskončila svatbou, ale o poznání hůře pro paní Věru.

Muž tvrdil, že je Řek a jeho jméno je Tamer Mouawad. Hned dva dny po internetovém seznámení přijel pro Věru na Moravu. „Říkala jsem si, že je to nějak narychlo, ale on, že mě chce poznat co nejdříve, že bychom si mohli udělat krásný víkend v Třeboni.“ Muž prý vypadal zajímavě a movitě, dokonce Věře vyprávěl o tom, že vlastní loď. Víkend začal krásně a dvojice si užívala společné chvilky, a dokonce se bavili o společné budoucnosti. „Vypadalo to na lásku, kterou jsem si úplně vysnila, měla jsem z něj zatemněnej mozek,“ vypověděla Věra.

První podivnost přišla záhy po setkání. Tamer tvrdil, že se momentálně nemůže dostat k penězům, důvěřivá žena řekla, že výlet zaplatí. Třetí společný den časně ráno se Věra vzbudila a Tamer byl už oblečený a někam odcházel. Tvrdil, že ho bolí žaludek a musí do nemocnice, ale že se za Věrou určitě vrátí.

Jenže když odjel, začalo to ženě zaslepené láskou docházet. Později pak zjistila, že když spala, z platební karty jí odcizil peníze. „Momentálně víme o dvou podvedených ženách. Jedná se o muže, který je vysoký maximálně 165 cm, je štíhlé postavy, má velmi tmavé hnědé oči, někdy nosí brýle, jindy vystupuje bez brýlí. Ženy říkají, že je to muž šarmantní, charismatický a imponuje jim,“ uvedla policejní mluvčí Hana Millerová.

Podvodník má navíc na kontě také odcizení auta z jihočeského autosalonu. Během vyšetřování se ukázalo, že jde o Syřana. Policie po muži pátrá a bude vděčná za jakékoli informace.

