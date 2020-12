Pracovník městské úklidové služby zrovna vyprazdňoval popelnice svým spoluobčanům jako kterýkoli jiný den, jenže na tenhle do smrti nezapomene. Z jedné z nádob vypadla malinká tělíčka dvou čerstvých novorozeňat. Případ byl velmi sledovaný, ale nikoho se nakonec usvědčit nepodařilo. V hledáčku vyšetřovatelů ovšem od té doby zůstalo mnoho potenciálních podezřelých, včetně Brileyové.

Nyní si pro matku nebožátek konečně přišli. Usvědčili ji na základě nových důkazů, které získali pomocí testů DNA. Analýza genetického materiálu se tak Brileyové stala osudnou.

Od roku 2003 se vědělo, že se dvojčata ze Stickney, oba chlapečkové, narodila živá a že zemřela udušením. „Dvojčata zemřela před 17 lety. Tehdy jsem měl ten případ na starosti. Cítili jsme zoufalství, nemohli jsme přijít na to, kdo jim to udělal,“ řekl místní policejní šéf Leo Schmitz. Případ otevřeli znovu v roce 2018, inspirováni úspěšným rozlousknutím případu Josepha Jamese DeAngela, zabijáka ze zlatého státu, uvedla televize CBSN.

A použili i stejnou pokročilou technologii analýzy DNA jako v onom slavném případu. Za Brileyovou se vydali do města Holland v Michiganu, kam se žena později přestěhovala. Policie ji tajně v jejím novém bydlišti sledovala. K získání kýženého genetického vzorku agentům nakonec stačila obyčejná cigareta. Počkali si jednou, až žena na ulici dokouří, potom z povrchu odhozeného špačku dostali, co potřebovali.

Po zatčení se matka ke všemu přiznala a odvyprávěla, co úmrtím dětí přecházelo. Chlapečky porodila sama ve vaně v bytě jejích rodičů. Údajně nevěděla, co má dělat, panikařila. Nakonec se rozhodla, že je odveze do nemocnice. Uložila je tedy do tašky a v autě vyrazila na kliniku. Cestou ovšem podle vlastních slov ztratila hlavu. A protože věděla, že nikdo neví, že je těhotná, zastavila u chodníku a děti vyhodila do smetí. Den zakončila tím, že se doma podívala na televizi a šla spát.

Brileyová má dceru, která je ale podle informací policie v pořádku. Vyšetřovatelé však případ ještě zcela neuzavřeli - předmětem dalšího vyšetřování je totiž i otec dvojčat, o jehož identitě se zatím nic bližšího neví.