Až patnáctiletý trest hrozí modelce, jejíž tvář zdobila i titulní stránku módní bible Vogue. Ruská kráska Lilia Sudakovaová je obviněna ze zabití svého manžela Sergeje Popova. Šestadvacetiletá zrzka ho měla bodnout do srdce. Motivem byla údajně žárlivost. Osmadvacetiletý muž si měl totiž domů přivézt jinou ženu, kterou potkal v baru.

Ruska Lilia Sudakovaová byla úspěšnou modelkou, která měla před sebou zářnou budoucnost. Její fotky se dokonce objevily na titulce světoznámého módního magazínu Vogue. Nyní však šestadvacetileté krásce hrozí, že luxusní oblečení od světových značek vymění za vězeňský mundúr.

Policie modelku obvinila ze zabití vlastního manžela, na nějž se měla kráska vrhnout v záchvěvu žárlivosti. Sergej Popov si totiž vyrazil do baru, kde údajně flirtoval s jinou ženou, kterou dokonce přivedl k sobě domů. Podle novin Komsomolkaja Pravda opilý Popov chtěl, aby jeho manželka, s níž byl ženatý čtyři roky, pro něj a jeho známost z baru uvařila. Modelka se prý rozčílila natolik, že vzala nůž a bodla ho přímo do srdce. Posléze však sama zvedla telefon a zavolala sanitku. Osmadvacetiletému muži už ale nebylo pomoci. Zemřel v nemocnici.

Matka Lilii Irena Sudakovaová však uvedla, že její dcera čelila dlouhodobě domacímu násilí. Podle osmačtyřicetileté ženy její dcera jednala v sebeobraně. V osudný večer, když tedy modelka připravovala jídlo, ji měl chytnout za vlasy a kopnout do nohy. „Chytil ji za vlasy. V ten moment se snažila bránit a náhodou do něj vrazila nůž,“ uvedla její máma.

„Tady v Rusku se o sebeobraně uvažuje, jen když se na vás muž vrhne se sekerou. To, že ji předtím bil, že byl despotický, nikoho netrápí,“ dodala zdrcená máma modelky. Její slova o tom, že modelka byla obětí domácího násilí, podle britského deníku Daily Mail potvrdila i stylistka Karolina Pavlovskajaová, kamarádka obviněné. Modelka se k činu přiznala a byla vzata do vazby. Hrozí jí až patnáct let ve vězení.

