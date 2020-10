Hartshorne-Jones měl údajně zrovna pozměněný duševní stav, když zastřelil svou manželku Silke (†41) na statku v Suffolku. Muž nejdřív ohavný čin popřel, při soudním jednání v Ipswichi se však kvůli snížené odpovědnosti přiznal. Prokurátoři na čtvrtečním jednání připustili, že jeho důvod je přijatelný, proto nebude souzen za vraždu, ale pouze za zabití.

Muž 3. května po střelbě zavolal policii sám. Strážníkům řekl, že se omlouvá, že neví, co to do něj vjelo, a přiznal lítost nad svým skutkem. Paní Hartshorne-Jonesová byla ve vážném stavu převezena do nemocnice, kde ještě téhož dne zemřela na dva zásahy brokovnicí do hrudníku. Děti u střelby nebyly, údajně byly až svědky následků tohoto činu.

Hartshorne-Jones se živil jako prodejce starých brokovnic pro volnočasové aktivity. Na jeho webu se pyšnil, že prodává jen ty nejlepší sportovní anglické a skotské brokovnice. Jeho žena původem z Německa byla paradoxně právničkou a až do karantény trávila celé dny mimo domov. Ta se jí bohužel stala osudnou.

Dle lékařského posudku nebyl střelec v době vraždy oficiálně duševně nemocný, v minulosti však trpěl dlouhodobým depresivním onemocněním, které se během stresové situace kolem koronaviru zhoršovalo. Během období od 16. března do 27. dubna si zavolal záchranku celkem dvaačtyřicetkrát, protože byl kvůli svému psychickému stavu přesvědčen, že trpí fyzickými problémy. U soudu však zaznělo, že odmítal brát předepsané léky.

Soudní řízení bylo prozatím odloženo na 11. leden, aby mohli lékaři lépe posoudit míru nebezpečnosti v době vraždy. Podle soudce je však přítomnost dětí v domě během střelby přitěžující okolnost, i když Hartshorne-Jones tvrdí, že si střelbu sám nepamatuje. „Je mi jasné, že jste připraven na trest odnětí svobody, který vzhledem k okolnostem, použití střelné zbraně a přítomnosti dětí může být vysoký,“ uzavřel prozatím soudce.