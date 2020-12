Tříletý podmíněný trest se zkušební lhůtou na pět let uložil Okresní soud v Liberci muži, který byl obžalovaný z obecného ohrožení kvůli rozsáhlému požáru liberecké chemičky Severochema. Potvrdila to soudkyně Blanka Škrétová.

Obžalovaný Jan M. by měl zaplatit za přímé škody 28 milionů korun. Rozhodnutí soudu ale není pravomocné, případem se bude zabývat odvolací soud. Státní zástupkyně Věra Němcová se podle televize Nova odvolala.

„Odpovídající by byl trest nepodmíněný," řekla televizi. Za nedostatečnou považuje i výši náhrady škody, kterou by měl obžalovaný zaplatit. Machovi hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení. Podle obžaloby způsobil škodu skoro za 55 milionů korun. Firma škodu a ušlý zisk vyčíslila dokonce na více než 162 milionů korun.

Senát podle soudkyně po zhodnocení důkazů dospěl k závěru, že vina bývalého zaměstnance chemičky je prokázána. „Je vyloučeno, aby na místě požáru nebo krátce před tím byla jiná osoba," uvedla Škrétová. Proti Machovi svědčilo, že byl popálený na ruce a na základě svědecké výpovědi jeho kolegy se vědělo, že čerpal chemikálie do kanystrů, které tam byly nalezeny.

Jan M. vypovídat na policii i před soudem odmítl. Jen uvedl, že lituje toho, co se stalo. Policie dospěla k závěru, že požár vznikl při pokusu obžalovaného ukrást chemikálie zhruba za 3000 korun. Podle obžaloby vznikl elektrostatický náboj, když si stáčel do devítilitrového kanystru ředidlo.

Požár zachvátil Severochemu 29. května 2017. Oheň se tehdy rychle šířil a provázely ho četné výbuchy sudů naplněných chemikáliemi. „Požár byl natolik intenzivní, že nebylo možné z krátké vzdálenosti hasit pěnou, jak je obvyklé," uvedl vyšetřovatel hasičů. Oheň tak museli hasiči hasit zdálky. Zasáhl sklad hořlavých kapalin a část výroby. Záchranná služba odvezla z areálu lehce popáleného Macha a zraněn byl i jeden z hasičů. Na místě zasahovalo okolo 120 hasičů a byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Policie tehdy evakuovala z továrny a jejího okolí 50 lidí.