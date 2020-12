Ve vodním zábavním parku WhiteWater World v Austrálii došlo koncem listopadu k hrozné události. Teprve osmiletá holčička utrpěla velmi vážná zranění poté, co sjela po jednom z tobogánů. Nejhorší byla ovšem reakce zaměstnanců, ti prý zranění nevěnovali přílišnou pozornost a tvrdili, že má dívenka menstruaci. Maminka zraněného dítěte nyní podává žalobu.

„Všude byla krev, nevěděla jsem, co se děje. Plakala a ptala se ,Mami, já umřu?',“ vypověděla matka holčičky Sarah. Ta také tvrdí, že je před možným nebezpečím tobogánu nikdo nevaroval. Jediná instrukce, kterou dostali od zaměstnance, bylo prý, aby měli na tobogánu zkřížené ruce a nohy.

Podle Sarah byla navíc naprosto skandální reakce personálu poté, co se strašná událost přihodila. Nikdo ze zaměstnanců jim prý nenabídl pomoc, jen jim ukázal, kde je místnost první pomoci, a prostě odešel, přestože holčička masivně krvácela a zůstávala za ní krvavá stopa.

V místnosti první pomoci navíc ve chvíli, kdy tam dorazily, údajně nikdo nebyl a nebyl uveden ani kontakt, co si v takové chvíli počít. Sarah tedy poslala svou starší dcerku, ať někoho sežene.

Když dorazil zdravotník, matka ho měla požádat aby přivolal sanitku, on se však začal ptát, jestli holčička nemá pouze menstruaci. „Řekla jsem, že je jí jenom osm, to není perioda, že pláče bolestí a všude je krev. Ale nebrali mě vážně,“ popsala zoufalá máma incident. Sanitka dorazila až o hodinu později a ihned byla dívenka převezena do nemocnice, kde okamžitě podstoupila operaci. Zotavovat se bude dva měsíce a lékaři prý zatím nevědí, zda jí nezůstanou trvalé následky. Na zábavní park chce matka nyní podat žalobu.