Hasičům z Dobřan ve středu vyhlásili poplach. Nešlo ale o požár ani o nehodu, posílali je na záchranu dítěte! Cestou k zásahu měla jednotka málo informací, takže hasiči nevěděli, co je na místě přesně čeká. Kuriózní záchrana hasičů na Plzeňsku: Vyřezali dítě z trubky!

Když Honza s kolegy dorazil na místo, ihned zkontrolovali vitální funkce uvězněného klučiny a pustili se do záchranné operace. „Nebylo vidět žádné zranění dítěte, jen tam prostě byl zaseknutý a nemohl se hýbat. Potom jsem začal kluka uklidňovat, protože kluk byl v rozpacích a těhotná maminka ho už nemohla déle držet, tak jsem si s paní vyměnil místo a vzal to za ní, aby si mohla trochu oddychnout, protože sama se určitě o kluka bála,“ popsal Blesku hasič Honza.

Po dobrém to nešlo!

Hasiči se nejdřív klučinu snažili vyprostit bez toho, aby museli něco ničit. „Nejdříve jsme se snažili malého vyndat bez destrukce objektu, ale nešlo to. Tak jsme museli přejít na trochu drsnější metodu vyproštění,“ řekl Honza. Josef Kuča (†21) umučil Marečka (†2): Před smrtí ve vězení poslal rodině dopis

Na řadu tak přišla pilka a vyprošťovací zařízení, nejdřív museli ale promyslet, jak to provedou. „Sebemenší zaváhání a špatný střih by mohly znamenat, že se trubka ještě více utáhne a kluka by ještě více zmáčkla, a to jsme opravdu nechtěli, aby se stalo,“ myslí si dobrovolný hasič.

Vzpříčil se tam

Chlapec se podle Honzy zasekl v trubce, která byla součástí dřevěného domečku na hraní. „Chlapec chtěl sjet dolů, vtom si to ale rozmyslel a chtěl zabrzdit. Skrčil nohy a jako by si sedl na kotník a zároveň se opřel kolenem o vrchní část trubky, a tak se tam vlastně vzpříčil,“ doplnil Honza. Milionářka Anastázie (†18) se zabila na motorce: Kamarádi sdíleli fotku těla před kremací!

Záchranná akce trvala přibližně půl hodiny. „Vzali jsme přímočarou pilu, kterou jsme trubku rozřízli, a hydraulickým rozpínákem ji pak roztáhli. Celá akce trvala půl hodiny,“ popsal to mluvčí hasičů Petr Poncar. Poté byl vyproštěný klučina předán do rukou záchranářů. „Chlapec byl schopný chodit a měl na sobě jen škrábance,“ dodal Honza.