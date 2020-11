V sobotu večer došlo na Svitavsku k tragické nehodě. Osobní auto narazilo do stromu, uvnitř vozu zemřela teprve jednadvacetiletá řidička, spolujezdec skončil v nemocnici.

Při nárazu osobního auta do stromu na silnici mezi Poličkou a Borovou na Svitavsku v sobotu večer zahynula jednadvacetiletá řidička. Zraněného stejně starého spolujezdce záchranáři převezli do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí policie Eva Maturová.

„Tři jednotky hasičů včera ve večerních hodinách zasahovaly u těžké dopravní nehody osobního vozidla na silnici I/34 u Poličky," uvedla mluvčí hasičů Jana Poláková. Zraněného spolujezdce museli hasiči vyprostit hydraulickým zařízením.

„Řidička s vozem Škoda Fabia z dosud nezjištěných příčin vyjela ze silnice a narazila do stromu. Žádáme případné svědky o podání svědectví,“ řekla mluvčí. Nehoda se stala na hlavní silnici číslo 34 ze Svitav na Poličku a Hlinsko.