Bývalá vojačka Amy-Leanne Stringfellowová od října minulého roku randila se stavařem Terencem Papworthem. Přesto, že partneři spolu udržovali dlouhodobě vztah, nesestěhovali se. V červnu, kdy byla v Anglii nařízena hromadná karanténa, se šestadvacetiletá žena, jež vychovávala malou dcerku, rozhodla, že svého přítele navštíví u něj doma v Doncasteru. Schůzka milenců však skončila tragicky.

Chvíli před půlnocí byla podle informací britského deníku The Sun zavolána záchranná služba do domu Papwortha. Lékaři po příjezdu našli bezvládné tělo Amy a mohli už pouze konstatovat smrt. Rodina z náhlé smrti mladé maminky byla v šoku. „Naše srdce jsou zlomená a už nikdy se nespraví. Byla jsi nádherná a milá a nás všechny si inspirovala. Víme, že budeš nadále žít v tvé malé holčičce,“ uvedla rodina o Amy, která sloužila u armády. V roce 2012 se dokonce vydala na misi do Afghánistánu. Posléze, co sundala zelené kalhoty, věnovala se fitness a pracovala jako trenérka.

Z její smrti byl obviněn její pětačtyřicetiletý přítel, který byl vzat do vazby. Ovšem soudu se nedožil. V neděli byl nalezen oběšený ve své cele ve věznici Armley Prison v Leedsu.