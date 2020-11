George Kogan (†49) byl bohatý podnikatel, jehož rodina vlastnila síť supermarketů v Portoriku. Vzal si za ženu Barbaru (nyní 77), jež si uměla přepychu, který jí manžel poskytoval, náležitě užít. Každoročně utratila v přepočtu stovky tisíc korun za šaty, šperky a péči v různých salónech. Když manžel požádal o rozvod, dost ji to rozladilo a svého lehce nabytého životního stylu se nechtěla jen tak vzdát.

Později se prokázalo, že za zhrzenou manželku odpornou „prácičku" odvedl jejich rozvodový právník, který v přepočtu za 800 tisíc korun pro Barbaru sehnal nájemného vraha. Přítelkyně, kterou Kogan v té době měl, pak podnikatele našla na chodníku před jejich společným bytem v tratolišti krve.

V době, kdy spolu milionář a tehdy 29letá Mary-Louise Hawkinsová chodili, byl Kogan podle jejích slov na dně, zdeptaný manželčiným chováním. Když ho Hawkinsová poznala, směřoval prý právě k tomu, ujíst se k smrti. Byl unesený z toho, že si jeho přítelkyně úplně sama myla vlasy. Protože jeho žena chodila každý den ke kadeřníkovi.

Po vraždě si užívala

Barbara po vraždě žila až do roku 2008 v poklidu a bohatství v Portoriku. Pak si ale pro ni na základě vyšetřování přijela policie a soud ji téhož roku uznal vinnou z objednávky vraždy manžela a z krádeže. Přezdívku Černá vdova si vysloužila tím, že si k soudu nikdy nevzala nic jiného než černé zakázkové pohřební šaty.

Už 12 let po rozsudku je ale žena volná. Podmíněně ji pustili z vězení, ačkoli ji v roce 2018 odsoudili na 36 let. „Jsem z toho rozhodnutí zhnusená,“ zuří Hawkinsová (59). O Barbaře kromě toho, že je to zrůda, v komentáři pro New York Post řekla, že je to také nesmírně obratná manipulátorka a že to nyní evidentně uhrála i na pracovníky soudu, kteří měli její případ na starosti. Bývalá Koganova přítelkyně se po smrti přítele vdala, odstěhovala se do zahraničí a nechala si změnit totožnost.