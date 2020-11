Petr K. zemřel letos 20. září v cele věznice v Plzni na Borech. Tři dny poté, co nastoupil do výkonu trestu, kam ho soud poslal za to, že nosil tričko s nacistickým pohlavárem Rudolfem Hessem. Nacházel se v karanténě, kam kvůli covidu-19 musejí po nástupu do kriminálu všichni vězni, a tak byl v cele sám.

Přivázali ho?

Podle oficiální verze kouřil, od cigarety se pod ním vznítila matrace a on se udusil oxidem uhelnatým (CO). Rodina je ale přesvědčena, že ho někdo zbil a ohněm jen zamaskoval násilný čin. Snímky z cely toto podezření umocňují. Matrace, na nichž měl ležet, jsou na horní pryčně a ohořelé nejsou.

Což je s ohledem na to, že Petr K. utrpěl popáleniny třetího stupně na 95 % těla, přinejmenším zvláštní. Na snímcích je v místě, kde měl podle informací Blesku zaklíněnou nohu, také vidět řetěz a na opačné straně ohořelá látka přivázaná k posteli. Znamená to snad, že byl k lůžku připoután?

„V cele nemělo co hořet, a přitom tam byla dvě ložiska požáru. Petr K. ležel na kovovém roštu,“ upřesňuje další okolnosti advokát vězňovy rodiny Norbert Naxera.

Další nejasnosti

Na hlavně měl vězeň podlitiny po úderech tupým předmětem. Navíc mu chyběly přední zuby a z cely zmizely jeho drahé brýle. Dozorci ale uvedli, že vězně kontrolovali a ničeho podezřelého si nevšimli.

Přitom to mělo být v době, kdy podle odhadované smrti s ohledem na ztuhlost těla Petr K. zřejmě už nežil.

Podají trestní oznámení?

Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). "Stále ho šetříme. Vyhodnocujeme nové podněty, které jsme obdrželi," řekla Blesku mluvčí Ivana Nguyenová.

Na závěr čeká také rodina Petra K., která podle advokáta nevylučuje, že podá trestní oznámení.