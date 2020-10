Celý svět tomu přihlížel. Už je to 74 let, co skončil ostře sledovaný Norimberský proces. Probíhal od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946, tedy déle než deset měsíců. K smrti nebo doživotí při něm bylo odsouzeno 24 nejhorších nacistických zrůd. Některé z nich se však soudu nedožily, protože před ním spáchaly sebevraždu. Šlo mimo jiných i o diktátora Adolfa Hitlera (†56).