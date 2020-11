V sobotu po osmé hodině ranní byli středočeští hasiči povoláni k nehodě automobilu. Jeho řidiči se podařilo u obce Kostelní Lhota vjet do přítoku rybníka.

K nehodě vyrazili hasiči z Poděbrad a z Nymburka. Než na místo dorazili, řidič vozidla se dostal ven, v autě však zůstal pes. Toho se podařilo vytáhnout hasičům, kteří pak pomocí jeřábu z vody vytáhli i vozidlo. O případu informovalo HZS Středočeského kraje prostřednictvím sociálních sítí

„Osoba byla vytažena před příjezdem jednotek. Hasiči zachránili z vozidla psa a za pomoci automobilového jeřábu vytáhli automobil z vody,“ napsali. Někteří uživatelé se však pod příspěvkem domnívají, že povolávat k takovéto nehodě hasiče je nesmysl. „A to že někdo vjel do škarpy bez zranění a škod je zrovna situace kdy si to má asi vyřešit sám,“ mínil Radek.

Jiní však požárníkům poděkovali za dobrou práci, kterou odvádějí. „Jste úžasní! Děkuji za vaši každodenní práci,“ uvedla Blanka.