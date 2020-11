Jak uvedli policisté, muži kteří se ve spánku objímali nepocházeli ze společné domácnosti a tudíž by měli správně dodržovat odstup a mít roušku, což se nedělo. Navíc nedodrželi ani zákaz vycházení.

„Každopádně to nevypadá, že by šli do práce nebo jako dobrovolníci do nemocnice. Po probuzení z něžného deliria tuto domněnku potvrdili,“ napsali k fotografii policisté. K opilcům, kteří nařízení porušili se však nakonec zachovali mírně.

Vyvázli bez pokuty a museli pouze uklidit místo, kde spali. „Nezbylo, než je zapojit do veřejně prospěšných prací, spočívajících ve vzorném úklidu místa jejich zatím posledního odpočinku,“ napsali.

Dvojice pobavila také některé uživatele v komentářích. „Doba koronavirová lásce nepřeje. A přitom jim to spolu tak sluší,“ napsala Petra. „Ale jak hezky spolu spinkaji, že by si jeden řekl, jak by jim to spolu slušelo!“ připojila se jiná uživatelka.