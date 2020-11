Cílem útoku, který se odehrál kolem 20:00, byla podle listu Kronen Zeitung synagoga v ulici Seitenstettengasse. Ta se nachází poblíž stanice metra Schwedenplatz v samém centru rakouské metropole. Podle ministra vnitra Wolfganga Sobotky je pravděpodobné, že jde o teroristický útok.

Podle informací na sociálních sítích útočníci disponují samopaly a pistolemi, obličeje jim zakrývají kukly. Útok mimo jiné zasáhl i minimálně dvě restaurace a židovské komunitní centrum. Po deváté hodině měli útočníci zajmout několik lidí v hotelu Hilton a japonské restauraci.

Některé zdroje včetně Kronen Zeitung uvádějí, že na místě bylo více útočníků, jednoho se podařilo zadržet a jeden z nich se odpálil pásem trhaviny. Další jsou na útěku.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK