Ve věznici v Bělušicích na Mostecku v pátek večer protestovala část vězňů. Podle vyjádření mluvčí Vězeňské služby ČR Petry Kučerové pro ČTK „protesty vyvolaly nepodložené informace o nemoci covid-19“. Situaci se podařilo uklidnit bez nutnosti zásahu, v tuto chvíli ve věznici panuje klid, doplnila v sobotu mluvčí. Jenže v noci se vše opět vyhrotilo a policie je v pohotovosti.

Podle informací Blesk.cz napjatá situace ve věznici Bělušice pokračuje i nadále, Informaci potvrdila i tisková mluvčí Kučerová. „Jsme na to připraveni, naše zásahové jednotky jsou od včerejška v pohotovosti,“ sdělila Blesku mluvčí. Na místě je patrná zvýšená aktivita bezpečnostních složek. Policie celou oblast uzavřela.

Nepokoje začaly v noci na sobotu

Podle informací Blesk.cz se původně v pátek kolem 22. hodiny vězni měli zabarikádovat a páchat výtržnosti. Ještě kolem půlnoci se na místě pohybovalo mnoho lidí z vedení věznice, ale situace už vypadala klidně. Zpoza zdí se ale ještě ozýval neobvyklý hluk, který měl zřejmě se situací souvislost, všechna světla byla rozsvícena a kolem objektu se pohybovali policejní těžkooděnci.

Jak protesty přesně vypadaly, nechtěla mluvčí komentovat. „Zatím nebudeme z taktických a bezpečnostních důvodů podrobnosti sdělovat,“ uvedla Kučerová. Dodala, že se věcí začne zabývat policie.

Z 19 000 vězňů v Česku je podle Kučerové novým typem koronaviru nakažených 19. Mluvčí dodala, že v bělušickém zařízení je ale pozitivní případ pouze jeden jediný. „Není žádný racionální důvod k nepokojům, máme přijatá účinná opatření a naše jednotky jsou v pohotovosti,“ uvedla. Věznice Bělušice je věznice s ostrahou, její kapacita je 578 míst, uvádí se na webu Vězeňské služby ČR.

Do věznic a detenčních ústavů nesmějí od 23. října žádné návštěvy. Vláda je zakázala kvůli koronaviru a opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu. Návštěvy odsouzených byly zakázány i na jaře. Vězni ale směli více telefonovat a změnil se také systém doručování balíků.