Mladá dívka si na své alergické onemocnění vždy dávala velký pozor. Před koupí si zkontrolovala, zda bageta neobsahuje žádná sezamová semínka. Na etiketě však nebylo napsáno, že je vyrobená ze směsi mouky, v které je přimíchán i sezam.

Svačina obsahovala ještě artyčoky a olivovou pastu - nic, s čím by dívka mohla mít problém. Obložené pečivo snědla těsně předtím, než s tátou a jeho kamarádem odcestovala z Británie do francouzského města Nice. To vše se stalo 17. července 2016.

„Asi půl hodiny po odletu začala mít Natasha problém s dýcháním,“ zavzpomínal otec na osudnou událost. „Velice brzy, během několika minut, se stav začal zhoršovat,“ dodal.

Po chvíli začala mít dívka problém s dýcháním a zeptala se otce, zda by jí nepodal její adrenalinovou injekci. „Šli jsme spolu na toaletu, kde jsem jí pomohl s aplikací adrenalinu.“ Situace se však dle předpokladů obou nezlepšovala a po chvíli Natasha ze sebe v posledním dechu vykuckala: „Tati, já nemůžu dýchat. Dusím se. Pomoz mi, prosím.“

„Vytáhl jsem další adrenalinovou injekci a znovu jí ji v píchl do boku. Potil jsem se po celém těle a pomalu jsem si začínal uvědomovat, že je situace opravdu vážná,“ řekl otec - i po letech při vzpomínce zneklidní.

„Odvlekl jsem ji na toaletu a pokusil se jí nasadit masku s přívodem kyslíku.“ Dívka však během cesty padla do mdlob. Ve výšce 10 kilometrů nad zemí bez potřebné lékařské peče se dívka kvůli zduřené dýchací trubici udusila. „Nedokážete si představit, jaké to je, když vám vaše dcera zemře v náručí,“ dodal sklesle otec.

Po této hrozivé zprávě, která obletěla celý svět, se rozhodli politici jednat a prosadili zákon zavazující výrobce k vypsání všech potravinových alergenů. To i v případě, kdy je jídlo připravováno na místě. Zákon by měl vejít v platnost v říjnu příštího roku.