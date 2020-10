Rodinná tragédie. Tak by se dalo nazvat to, co se stalo manželům a jejich dětem z Ruska. Alexander (†30) a Viktorie (†24) zahynuli poté, co snědli zavařované okurky. Z těch se pravděpodobně otrávili botulotoxinem.

Jedná se o silně toxickou látku, kterou produkuje bakterie druhu Clostridium botulinum. Jde o jeden z nejsilnějších bakteriálních toxinů vůbec. K jídlu se pravděpodobně dostane při nedbalé výrobě, špatném skladování nebo přípravě.

Tato bakterie se manželům dostala do těla a zabila je! Zemřeli ve svém domě, ve kterém s nimi byly i dvě jejich děti (1 a 5). Celé tři dny, o samotě a vedle mrtvol čekaly, až je někdo najde. Doma je objevila jejich teta Natalia (36) poté, co rodina nedorazila na rodinnou oslavu.

Když Natalie vše viděla, zavolala policii a záchrannou službu, děti vzala k sobě a odnesla je pryč. „Vběhla jsem dovnitř… a všechno jsem viděla. Spadla jsem a křičela,“ řekla serveru The Mirror. Pětiletá holčička se celé tři dny starala o svého bratříčka. Děti podle serveru The Mirror budou v péči dědečka, Alexandrova otce.

Pitva později ukázala, že příčinou smrti byla otrava jídlem. Původem mají být nakládané okurky, které Alexander dostal od své babičky.

Člověku jsou velmi nebezpečné i jiné bakteriální infekce - na fotografie z těchto případů se můžete podívat v galerii: