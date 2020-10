Jana Paurová ze Slavětína je pohřešována už dlouhých 7 let. Zmizela v únoru roku 2013 a od té doby ji nikdo neviděl. V létě po ní policie začala znovu pátrat, do akce byl povolán tým Tempus, který se zabývá nevyřešenými případy. Teta Jany Paurové řekla, co si o obnoveném vyšetřování myslí a co se podle ní s Janou stalo.