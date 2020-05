Poté, co v pondělí odpoledne došlo v jednom z domů v Havířově k děsivému požáru, v jehož plamenech zemřeli dva bráškové (†3 a †4) a zachránit se podařilo jen jejich sestru (7, původně se uváděl věk 9 let), objevily se okamžitě nenávistné komentáře adresované jejich matce. Ta si měla v době tragédie jít vyzvednout občanský průkaz a děti nechala doma samotné. O dopadech útoků na maminku dětí si Blesk.cz povídal s policejní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou.

Na internetu se po zveřejnění zprávy o nešťastné události okamžitě objevilo mnoho komentářů, jejichž autoři dávali matce dětí nevybíravě najevo, že vše zavinila sama svým chováním. Podle známé policejní psycholožky Ludmily Čírtkové jde bohužel o běžnou situaci…

„Je to typická ukázka situace, kterou vystihuje heslo, že po bitvě je každý generál. Bohužel se s touhle situací setkáváme, a to i u odborníků, docela často. Když posuzují nějaký případ, začnou odzadu, protože ví, jak skončil,“ má jasno Čírtková.

Bylo to přece jasné...

„Ve zpětném pohledu se ta událost jeví jako velmi pravděpodobná, že se zkrátka určitě stane, a proto se zúčastněným osobám předhazuje, že to mohly taky vědět a mohly se zachovat rozumněji, opatrněji a podobně,“ popisuje psycholožka, jakým způsobem lidé po tragédii nejčastěji uvažují.

Druhotné rány pro matku

„Domnívám se, že hodně hejtrů podléhá téhle chybě, okamžitě zaujímají stanovisko, aniž by znali pozadí případu. Tím už tak traumatizované matce zasazují takzvané druhotné rány, a tudíž se dopouští sekundární viktimizace," vysvětluje odbornice.

Starší sourozenci hlídali mladší

Někteří diskutující na sociálních sítích naopak na obranu maminky dětí zmínili, že dříve bývalo běžné, že starší dítě hlídalo ty mladší… S tím psycholožka souhlasí. „Není ani dnes nijak výjimečné, že starší sourozenci hlídají mladší, pravda, jen na chviličku a obvykle po nějakém postupném ověřování. To znamená, že ten rodič odběhne za roh do obchodu pro rohlíky, a tím zkusí, zda to dítě se dokáže o sebe postarat. Pak může interval prodloužit,“ popisuje Čírtková.

Sama ale připouští, že stát se může opravdu cokoliv. „Ale samozřejmě, že stokrát, tisíckrát to vyjde a pak se jednou díky shodě různých náhodných okolností může přihodit tragédie. A ta nemá konkrétního viníka, protože se na ní podílí mnoho okolností. Ale znova říkám, že máme tendenci posuzovat ty události od konce a říkáme si, že to ta matka měla vědět, přece měla tušit, že to tak dopadne, protože nám všem připadá, že riziko je velké a že existuje… právě když se na to díváme od toho konce," připomíná psycholožka.

Absolutní kontrola je jen iluze

Na druhou stranu u některých rodičů se podle ní vyskytuje enormní kontrola, protože se extrémně bojí, aby se dítěti nic nestalo. „Jenomže extrémní kontrola stejně nikdy neexistuje, stejně ten rodič musí někdy někam odběhnout…, čili tím chci říct, že iluze absolutní kontroly je opravdu jen iluze,“ má jasno Čírtková.

Sama přitom vzpomíná na případ, kdy prarodiče hlídali vnoučka a on jim spadl do bazénu a utopil se. „Zkrátka dědeček usnul u televize, na kterou se díval s chlapečkem, on vyběhl na zahradu a stala se strašná tragédie.“

Maminka dvou mrtvých brášků teď podle ní potřebuje především pomoc od svého nejbližšího okolí. Tragédie totiž otřese celou rodinou, přehází nebo zpřetrhá vztahy, které tam byly. Zhruba v polovině případů pak oběť v takové situaci potřebuje i odbornou pomoc.

„Já jsem si teď vybavila kauzu, kdy děda připravil sekačku na trávu, otec sekal a syn se nějak nešťastně dotknul sekačky a výboj ho zabil. Tady dojde k obrovským emocionálním střetům, objeví se vlastní výčitky, sebeobviňování, na druhé straně výčitky od druhých…Rodině nezbývá, než to nějakým způsobem zpracovat. Tři roky po tragédii fungovala polovina vztahů, které byly dřív, druhá polovina nefungovala, protože tam byla ještě stále silná emocionální rána,“ uzavírá Čírtková. Kubík (†2) po 6 klystýrech zemřel mámě v náručí: Rodiče rozzuřil směšný trest pro nemocnici