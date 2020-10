Stephanie Smithová (28) z Athén v americké Alabamě byla na svoji rozkošnou dcerušku Zadie pyšná. Ráda se s ní fotila a její snímky pak umisťovala na internet. Holčičce říkala něžně „můj cukrový medvídek“ a místo Zadie jí říkala zdrobněle Zazu. Dceruška ráda zpívala, měla ráda oblečky a milovala focení. Vždy se na kameru culila od ucha k uchu a užívala si pozornosti. Až do 4. července 2016.

Tehdy podle verze, kterou poté několik měsíců prezentovala na svém blogu a sociálních sítích, Smithová vešla do dceruščina pokojíčku a našla ji prý zapadlou mezi postelí a zdí. Zavolala záchranku a pokoušela se holčičku přivést k životu. Nereagující Zadie Wren Cooperovou naložili do sanitky, ale po třech dnech ji lékaři v nemocnici odpojili od přístrojů. Už nebyla naděje, že se někdy probudí.

„Moje krásná holčičko… Strašně mi chybíš,“ tak zní jeden z příspěvků, které začala nedlouho po dceřině smrti psát Stephanie na blog, který pojmenovala Život bez Z. „Vždy když se ta vlna přelije a dovolí mi se nadechnout, říkám si, že to je ono. Že možná právě tehdy se snad cítím lépe. Ale pak se ta vlna vrátí a já jsem zase ve tvém pokojíčku, zoufale ti mačkám hrudník a chci, abys žila,“ napsala.

Pitva vyzněla do ztracena, odborníci nezjistili, jaká byla přesná příčina smrti. Pozůstalá rodina proto požádala o další, ale výsledky se táhly a soudní lékaři ne a ne přijít s jasným slovem. Stephanie zatím na instagramu a blogu získávala další a další čtenáře, kteří byli otřeseni jejím příběhem a upřímně je dojímalo její neštěstí. Mnozí se jí snažili dodávat sílu a podporu svými komentáři. Takhle Stephanie pokračovala několik měsíců.

Pak se při psaní začala přiznávat k věcem, které o ní její čtenáři ještě nevěděli. Psala o tom, že už před smrtí dcery trpěla psychickými problémy a brala na ně hromadu prášků. Pak se začala obviňovat, že za smrt Zadie může ona, protože se nepostarala, aby se jí nic nestalo. „Byla jsem jen sotva 10 metrů od ní, když umírala!“ vyčítala si. Ukázalo se ale, že celé ty měsíce lhala.

Postupem času ji někteří lidé začali podezřívat, že její vina není zanedbávání výchovy, ale vědomá vražda. Proti tomu se začala ohrazovat a psát, že je „strašidelné“, co si o ní myslí, ale pak se jednoho dne zvedla a šla se udat na policii. Bylo to 13. srpna 2017, devět měsíců po smrti Zadie. Přiznala se, že ji zadusila polštářem. Byla prý pár dní bez léků, a to prý někdy „viděla rudě“ a nevěděla, co dělá. Když prý po záchvatu přišla k sobě, došlo jí, co strašného provedla, snažila se tedy holčičku resuscitovat.

Vyšetřovatelé ale usoudili, že při vraždě, stejně jako při přiznání, byla při smyslech, věděla, čeho se dopustila, za své činy tak nese plnou zodpovědnost. Soud Stephanii odsoudil k doživotnímu trestu odnětí svobody. Její blog zůstává jako smutné memento jedné rodinné tragédie, kterou se vražedkyně snažila zamaskovat jen jako nešťastnou náhodu. Ze slov blogu dodnes mrazí, když si čtenář uvědomí, co se za nimi ve skutečnosti skrývalo.