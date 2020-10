Odporný případ minulý rok šokoval celou republiku. Josef Kuča v úroru 2019 utýral k smrti malého Marečka, syna své partnerky Simony. Bezbranného chlapce mučil už od ledna, kdy se nastěhoval k jeho matce.

Pálil ho cigaretami, kousal ho, bil ho vařečkou a fackoval. V únoru se násilí vystupňovalo do té míry, že chlapci poškodil míchu a mozek a Mareček na následky zranění zemřel. Krajský soud nejprve poslal Kuču za mříže na 16 let, pražský vrchní soud však zpřísnil právní kvalifikaci jeo případu i trest, a to na 22 let odnětí svobody.

Jen několik dní po vynesení konečného rozsudku našla vězeňská služba Kuču v cele oběšeného. Vězeňská služba vyloučila cizí zavinění a smrt uzavřela jako sebevraždu.

Tomu však odmítá věřit rodina zesnulého, jeho matka tvrdí, že by si sám život nikdy nevzal. Podle dopisu, který jí poslal pár dní před smrtí, si prý hodlal trest odsedět. „Hlavně se o mě neboj, jsem v pořádku a dávám na sebe pozor. Buď v klidu,“ napsal tehdy Kuča matce a žádal ji o poštovní známky.

Honosný pohřeb proběhl v červenci, účastnilo se ho mnoho smutečních hostů. Příbuzní Kuču uložili do hrobu v bílé rakvi.

Více než tři měsíce od pohřbu však na místě vrahova posledního odpočinku stále není náhrobek. Podle zjištění serveru expres.cz se tam navíc povalují nedopalky a je na místě nepořádek. „Všechny kytky umělé, bordel a vajgly,“ popsal pro server hrob zdroj, který se prý zúčastnil pohřbu.