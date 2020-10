Nová stopa? Elitní speciální celorepublikový policejní útvar Tempus opět operuje v okolí Slavětína v Ústeckém kraji. Mezi poli stojí velký červený bagr od hasičů, opodál pak menší. Do tmy na místě operovalo několik kriminalistů. Místo je opět přísně střežené.

Je to už nějakou dobu, co se ve Slavětíně kopalo a vrtalo. Bylo to v domě Pavla Paura, jeho manželka Jana totiž v roce 2013 beze stopy zmizela a doteď o ní nikdo nic neví. Před nedávnem případ znovu otevřel policejní útvar Tempus.

Ten nevyšetřuje nové trestné činy. Ba naopak, zaobírá se těmi, které se jejich kolegům nepodařilo objasnit, takzvanými pomníčky. A právě Tempus vyšetřuje případ, nad kterým visí tolik otazníků. Mají snad informaci o tom, kde by mohla Jana být? Je živá, nebo mrtvá? Samé otazníky.

Pět dní, od rána do večera, pracovali v domě Pavla Paura. Nikdo, kromě kriminalistů, hasičů a jeho, tam nesměl být. Přes noc bylo zamčeno a okolí domu hlídala čtveřice policistů ze Speciální pořádkové jednotky. V domě se přes den až do tmy kopalo, vrtalo, hledalo...

Ale u toho to neskončilo. Policisté v hledání pokračovali. V pondělí se ke Slavětínu opět sjela těžká hasičská technika a policejní vozy. Nedaleko obce, u obory v polích, stojí velký těžký bagr s ohromnou lžicí, před ním tahač, vedle pak malý bagr.

Kolem toho se motají kriminalisté z Tempusu, mezi nimi i samotný šéf útvaru, kriminalistický technik a hlídka policistů ze SPJ. Ti místo, kde právě Tempus operuje, hlídají. Avšak policie k tomu, co kriminalisté provádí, nechtěla nic říct.

„Momentálně se k činnosti vyšetřovacího týmu Tempus, který byl ustanoven pro pátrání po pohřešované Janě Paurové, nebudeme vůbec vyjadřovat,“ sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön.

„Probíhá pátrání v katastru obce Peruc, v místní části zvané Na Lomech. Nikdo mě z policie nekontaktoval, nikdo nekontaktoval ani pana Paura, který byl dnes normálně v práci. Na místě by měl být i nějaký bagr a hasičská auta. Jde o místo bývalého kamenolomu, kam se později zavážel odpad z okolních obcí. Dnes už je to ale zavezené zeminou,“ uvedl starosta Slavětína Jaroslav Jandl.