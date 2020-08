Policisté začali vrtat před domem Paurových! Ukrývá skalka strašlivé tajemství? „Věřím, že ji zabil,“ řekla příbuzná

Jana Paurová je sedm let nezvěstná, zmizela ze dne na den. V jejím domě od tohoto pondělí znovu pracují kriminalisté a pravděpodobně hledají její ostatky. Práce aktuálně probíhají na předzahrádce s nádhernou skalkou. Přítomný je i manžel Pavel. „Dám ruku do ohně za to, že ji zabil,“ řekla její teta.

Už dlouhých pět dní pracují kriminalisté z elitního útvaru Tempus v domě ve Slavětíně. Bydlela tam zmizelá Jana Paurová, která je od roku 2013 nezvěstná. Mají zřejmě novou stopu a za tou tvrdě jdou!

V domě kopou, vrtají a vyšetřují. Po sbíječkách přišla řada na brusku, vypadá to, že na místě nezůstane kámen na kameni. To všechno pravděpodobně kvůli zmizení ženy, jejíž ostatky patrně hledají. Celému vyšetřování je přítomný její manžel Pavel, který každý večer odjíždí pryč. V domě spát nesmí. Vstup je zabezpečený a hlídají ho dvě hlídky policistů.

Měla přijet, už se neozvala

Matka dvou kluků a dvou holčiček, zmizela za velmi nejasných okolností v únoru 2013. Doslova se po ní slehla zem. Těžce to snáší i její příbuzná. V rozhovoru pro eXtra.cz popsala, jak za ní s dětmi měla měsíc před zmizením přijet.

„Na konci ledna mi po několikadenní odmlce konečně zavolala. Omlouvala se mi a řekla, že byla v nemocnici se silným otřesem mozku. Chtěla, abych pro ni přijela, já ale byla nemocná. Řekla jsem jí proto, ať vezme děti, sedne na vlak a dorazí za mnou. Dva dny poté ale zmizela,“ uvedla žena. Byly prý domluvené, že Jana přijede poté, co podá vysvětlení na policii. K tomu už ale nedošlo.

Vysvětlení měla podat proto, že ji její manžel týral. Na fotografiích je vidět, jak má po celém těle velké modré modřiny. Na policii byla podle Renaty několikrát, udání ale ze strachu vždy stáhla.

Teta popsala temnou vizi

Janina teta promluvila také o tom, jak ji náhlé zmizení neteře zasáhlo. „Po roce pátrání jsem zkolabovala. Byla jsem na osmdesát procent mrtvá. Musela jsem na ARO. Tam se mi zdálo o dlouhé černé chodbě. Když jsem jí procházela, najednou jsem slyšela, jak ruce bouchají do stěny a někdo křičí ,Teto, prosím, pomoz mi. Já jsem tady'. Pak jsem se probudila,“ popsala strašlivé zážitky.

Video Policejní pátrání v místě bydliště 7 let pohřešované Jany Paurové. Hasiči si k domu přivezli bagr, na místě je také sací vůz a psovodi se psy, kteří jsou vycvičeni na hledání mrtvol - Václav Burian

Důvody toho, co se stalo, ale nezná. „Nejspíš je psychicky nemocný. Jana se mi sama přiznala, že pila hodně alkohol. Do půllitrové flašky si nalila víno. Říkala mi: ,Teto, já prostě musím pít. Potom si lehnu a nevnímám, jestli na mě močí, bije nebo mě znásilňuje.' I přes to se ale vzorně starala o své děti. Kdyby ne, tak by už dávno měla na krku sociálku,“ řekla příbuzná pro eXtra.cz

Rozchod prý provázely hrozby

V manželství to podle ní skřípalo už od samého začátku. Pavel měl přijít o práci a udělal si několik inzerátů na seznamkách. Jana si pak měla taky najít milence a manžel začal žárlit. Chtěla ho prý opustit, ale nemohla.

„Vyhrožoval jí, že když odejde, sebere jí děti. Byla jsem svědkem toho, když jí hrozil smrtí. Řekl: „Já tě stejně jednou zabiju“ a smál se u toho. Mám to před očima, jako kdyby to říkal dnes,“ vzpomíná na těžké časy.

O tom, co se osudného dne stalo, ví málo. „Vím, že Paur vezl tři nejmladší děti (...) ke své matce. Doma zůstal jen s nejstarším synem Davidem a Janou. (...) V pátek doručila policie Janě dopis, ať se v pondělí dostaví na výslech kvůli týrání. Pavel na to přišel a vyřídil si to s ní. Možná se začali hádat a on ji pak zabil,“ dodává.

Je navíc pevně přesvědčená, že je její neteř někde zakopaná nebo zabetonovaná. „Určitě je někde v domě zakopaná nebo zabetonovaná. Tvrdím to od samého začátku a vím to na milion procent. Jana neodešla, tím jsem si jistá. Dám ruku do ohně za to, že ji zabil manžel Pavel Paur,“ dodala s tím, že měl v garáži díru a že ho varovala, aby jí zabetonoval kvůli dětem. Udělal to prý až poté, co zmizela.

Proč začali hledat?

Myslím si, že Pavlík něco naznačil, nebo se někomu svěřil. „I přes to, že tam tu noc nebyl, odnesl si z toho psychické problémy a nechtěl vůbec mluvit. Přeci jen už je teď trochu starší a rozumnější. David by nic nepřiznal. Já říkala od samého začátku, že tam je. Kdyby ji našli už tehdy, tak mohla být pochována jako člověk, a ne pouze její ostatky,“ dodala Renata s tím, že když dojde na soud, zúčastní se ho aby se mohla podívat Pavlovi podívat do očí. Navzdory tomu, že nemůže chodit.