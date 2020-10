Po muži ze Smižian bylo vyhlášeno pátrání, když se v sobotu večer nevrátil domů. Vypravil se odpoledne na houby ve Slovenském ráji na východě Slovenska. Do pátrací akce se proto kromě policistů ze Spišské Nové Vsi a psovodů v neděli ráno zapojila i horská služba.

Oblast, kterou záchranáři prohledávali, byla vytyčena údaji z mužova mobilního telefonu, podle nichž poznali, kde se dotyčný naposledy pohyboval. Přes veškerou snahu nakonec mrtvého našel překvapený pejskař.

Houbařovo tělo se nacházelo dobrých 30 metrů pod bývalým turistickým chodníkem, bylo evidentní, že se muž ze srázu zřítil. Ohledávající lékař podle informací webu noviny.sk cizí zavinění vyloučil. Pro zjištění přesné příčiny smrti nařídil zdravotně-bezpečnostní pitvu.

Video Mrtvého houbaře našli po třicetimetrovém pádu, tělo bylo zakleslé mezi stromy nad divokou řekou. - Reprofoto TV JOJ

Pád těla výletníka ukončily až stromy ve srázu. Chybělo málo a mrtvý by se býval zřejmě nacházel o mnoho kilometrů dál. Postaral by se o to silný proud řeky Hornád, která divočila pod srázem. Záchranáři se museli při vyzvednutí těla jistit lany, aby nezahučeli dolů.

„Byl to strmý terén, kde se bylo třeba jistit. Byla tam i podmáčená půda, takže to klouzalo. Proto se celý zásah odehrával za pomoci lan, aby nám náhodou nepodjely nohy,“ řekl k obtížím při práci záchranář horské služby Slovenský ráj Marek Knutel.