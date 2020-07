Slovenští záchranáři a policisté v pátek v ranních hodinách vyjížděli v obci Spišská Nová Ves. Kolem půl páté ráno se tam zřítil most pro chodce a cyklisty.

Most, který vedl přes řeku Hornád, se zlomil na několik částí a skončil v řece. Ve chvíli, kdy došlo ke zřícení, se na něm podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň nacházela jedna žena. Ta byla se zraněním převezena do nemocnice.

„Dnes v ranních hodinách, přibližně kolem 4.30 hod., se ve Špišské Nové Vsi na ulici Starosaské propadl chodníkový most pro chodce a cyklisty. Podle prvotních informací se na mostě měla nacházet jedna osoba,“ informovala na sociální síti facebook policie.

