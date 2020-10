Rodinná tragédie se odehrála ve středu v americkém státě Kentucky. David Hampton tam zabil svou dvouletou dceru a do krku střelil svého dvanáctiletého syna. Chlapec přežil a byl letecky převezen do nemocnice. Šestatřicetiletý muž zabil svou vlastní dceru před očima její matky a dalšího sourozence.

Střelba ve středu zazněla v jednom z domů ve městě Hazard v americkém státě Kentucky. Otec David Hampton tam zastřelil svou dceru Sunday Rose Hamptonovou, které byly pouhé dva roky.

Pak zbraň namířil na svého dvanáctiletého syna Vicca, kterého trefil do krku. Chlapec však přežil a posléze, co na místo dorazili záchranáři, byl převezen letecky do nemocnice. Podle informací britského deníku Daily Mail má být stabilizovaný.

U smrti malé Sunday Rose byla její vlastní matka, která všemu přihlížena. Navíc byl u střelby přítomen i další sourozenec dětí. Hampton měl při zatýkání klást odpor a snažil se utéci. Šestatřicetiletý muž byl nakonec zpacifikován a byl zatčen za vraždu, pokus o vraždu a ohrožování a byl obviněn.