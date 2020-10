Dvojici policistů měly z nevhodného jednání usvědči odposlechy, které byly prý v místnosti nainstalovány kvůli jinému případu. Ty zachytily vulgární jednání, s nímž Vladimír L. a Martin G. jednali s místním známým recidivistou, který byl v té době už patnáctkrát trestaný, a pohružkami se z něho snažili vynutit přiznání. Lživě pak měli napsat do záznamu, že se vyslýchaný ke všemu přiznal, přestože na odposleších bylo zachyceno, že vinu popíral.

„Nezkoušej na mě tyhlety kecy, že ne, nebo vyhrabu od ledna všechno, co je tady stejným způsobem, a dostaneš tam všechno,“ takto například měli podle serveru Novinky.cz hrozit zadrženému. Když asi o měsíc později tentýž zločinec skončil znovu na policejní stanici, při výslechu Vladimírovi L. zjevně ruply nervy a vyslýchanému dal facku. „Nedělej z nás de*ily, vo*e,“ měl k tomu rozzuřeně dodat Martin G.

Nejvyšší soud vrátil kauzu na začátek

Celá věc skončila nejprve u Okresní soud v Českých Budějovicích, který Martinovi G. za zneužití moci veřejné osoby udělil vysokou pokutu 100 000 korun, v případě, že by nezaplatil, čekalo by ho vězení. Krajský soud to však viděl jinak, celou kauzu vyhodnotil pouze jako kázeňský přestupek s tím, že trest udělí nadřízený.

S tímto rozhodnutím však zásadně nesouhlasil Nejvyšší soud, který verdikt zrušil. Obviněný sice upozorňoval na to, že nejzásadnějším důkazem jsou odposlechy, které byly v místnosti kvůli jinému případu a někteří soudci je nemusí považovat za použitelné. NS je však uznal jako platné důkazy.

„Jednání obviněného a jeho kolegy bylo závažné, na čemž nic nemůže změnit ani fakt, že poškozený byl mnohonásobným speciálním recidivistou a osobou zřejmě nebezpečnou,“ vyjádřil se k celému případu senát NS.