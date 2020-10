Třicetiletá Tara Hanlová z britského města Leeds byla zadržena letištní kontrolou. Minulou sobotu totiž chtěla ze země odletět s obrovskou sumou peněz v kufrech do Dubaje. V kufrech měla desítky milionů, podle policie se jedná o největší zabavenou částku na hranicích za tento rok.

Britka, která se pokusila z londýnského letiště Heathrow odletět s 1,9 milionu liber (přes 56 milionů korun) v hotovosti v pěti kufrech, byla obviněna z praní špinavých peněz, informovala britská pohraniční stráž a agentura Reuters.

Tara se v sobotu pokusila nastoupit na palubu letu do Dubaje, byla však zadržena. Policisté prohledali její kufry a našli obrovskou finanční hotovost, letos zatím největší zabavenou částku na britských hranicích.

„Jsem potěšen prací policistů, jedná se o největší zabavenou částku na hranicích v letošním roce,“ uvedl ministr Chis Philp s tím, že zadržení vývozu nedeklarované hotovosti je důležité pro potírání organizovaného zločinu.

Hanlonovou vzali do vazby v pondělí a měla by v ní být do 5. listopadu. Současně s Hanlonovou zadrželi 28letou ženu z Doncasteru v severní Anglii, která je ovšem podle Reuters vyšetřována na svobodě.