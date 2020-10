Hodinu zůstala uvězněná v rozpáleném autě Sayah Dealová. Roční holčičku uvnitř vozu zapomněl její otec Sydney. Sedmadvacetiletý muž měl nechat běžet auto a odběhnout si jen pro svůj mobil ke své přítelkyni. Ovšem ve vozidle nechal klíče! Otec malé holčičky měl navíc odmítnout rozbití okénka u auta, jelikož se bál, že oprava by vyšla příliš draho. Sayah v rozpálené peci zemřela.

Tragédie se stala v pondělí v americkém Las Vegas. Sydney Deal se tam pohádal se svou přítelkyní, tak vzal svou roční dcerku Sayah a chtěl s ní odjet pryč. Ovšem posléze, co nasedli do jeho auta Nissan Altima, zjistil, že si zapomněl svůj mobil a tak se vrátil ke své přítelkyni. Auto nechal běžet a uvnitř zapomněl i klíče. Když se vrátil, nemohl se dostat do svého auta. Jeho dcerka však zůstala uvnitř. „Auto stále běželo a ona zůstala v autě,“ uvedla Artavia Wilsonová, babička holčičky, pro televizi KNTV.

Deal zavolal svému bratrovi Samidovi, který přijel na místo a chtěl rozbít okénko, ovšem to měl podle informací britského deníku Daily Mail, muž odmítnout s tím, že by si nemohl dovolit opravu vozidla. Na pomoc byla přivolána i policie. Strážcům zákona měl Deal říci, že jeho dcerka usnula a že funguje klimatizace, tudíž se není čeho obávat.

Když se policistům konečně podařilo dostat do auta, bylo již pozdě. Sayah byla mrtvá. Z její smrti je obviněn její otec. Jeho blízcí však za ním stojí s tím, že se z jeho strany rozhodně nejednalo o nedbalost. „Kdyby bylo něco špatně, tak by snad policisté rozbili okénko,“ dodala babička holčičky s tím, že její syn byl skvělý a milující otec a dceru měl ve své péči. „Můj syn je skvělý otec. Můj si je velice zodpovědný mladý muž,“ uvedla.