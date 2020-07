Blíženci

Červenec ve vás vzbuzuje velké naděje, protože je vám i po fyzické a psychické stránce lépe. Rozhodně se však nepouštějte do věcí jen tak bez rozmyslu, to by se vám nemuselo vyplatit. Jakmile se nad vším více zamyslíte, dosáhnete vytouženého zisku.