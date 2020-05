Dobře se jí podívejte do očí. Není v nich znát žádná lítost, smutek ani zoufalost. Odhodlaný pohled Caylin Allise Watsonové (23) napovídá, že moc dobře věděla, co dělá. Matka z Jižní Karolíny byla zatčena poté, co se pokusila na silnici upálit ve voze svého třináctiměsíčního syna Kairona. Dítě utrpělo popáleniny a jeho stav je vážný.