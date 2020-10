V neděli došlo v Modave nad Bodvou nedaleko Košic k vraždě. Štefan (39) tam měl zabít nožem svou matku (†60). Jednou ranou do krku ji připravil o život. Muž, který přijel ze zahraničí, pak v bytě pět dní bydlel s mrtvolou. Aby nezapáchala, poléval ji desinfekcí!

Pořádné drama, které skončilo smrtí. Štefan (39) přijel ze zahraničí do rodného Slovenska. Pravděpodobně se neshodl se svou matkou a tak vzal do ruky nůž a zasadil jí smrtelnou ránu do krku!

S mrtvolou své matky pak podle Novinky.sk bydlel dalších pět dlouhých dní! Tělo, pravděpodobně aby nezapáchalo, poléval desinfekcí. „Byl jsem u jejich domu. Klepal jsem, poslouchal. Ještě o půl desáté jsem šel nahoru, zda něco neuslyším. Nic nebylo slyšet,“ řekl serveru soused.

Policie Štefana pak zadržela na místě činu, policejním vyšetřovatelem byl poté obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Aby se muž například neskrýval, byl prokurátorem poslán do vazby.

Muž navíc přijel na Slovensko z ciziny, neměl tam trvalý pobyt. Více jak deset let bydlel mimo domovinu. „Můj klient si je vědom toho, co spáchal. Nedokáže si to vysvětlit, svého činu lituje," řekl obhájce Ladislav Mikluš.

V případě, že se muži prokáže jeho hrůzný čin, hrozí mu trest odnětí svobody na 20 až 25 let, případně i doživotní trest.