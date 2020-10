Na údajný trestný čin rumunského občana Roberta N. (28) pardubické policisty upozornili jejich kolegové z Rumunska. Tam totiž podle policejních informací nahlásili chlapcovo úmrtí Robertovi rodiče. O synovi uvedli, že má v současné době žít v Přelouči na Pardubicku.

V Česku se rozjela velká pátrací akce, aby se ověřilo, co je na informaci od rumunských policistů pravdy. Zjistilo se, že Robert N. se v Přelouči skutečně vyskytuje, a má tam žít se svojí přítelkyní Sašou S. (19) u její matky. Společně s nimi tam měli žít také dvě děti, dcera (1) a dvouměsíční syn Saši. U matky však pár zastižen nebyl, pátrání proto pokračovalo.

„Policisté průběžně prověřovali ubytovny v Přelouči, kde jsou ubytováni zejména cizinci, se kterými se měli oba stýkat, a další místa pobytu jejich známých a kamarádů,“ uvedla mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

Sašu S. dostihli pozdě večer v bytě kamarádky, kde se údajně chtěla ukrýt. S policisty nejdříve nechtěla spolupracovat, nakonec ale všechno přiznala, i to, kde se schoval její přítel. „Žena potvrdila, že její malý syn zemřel, a to po fyzickém útoku ze strany jejího přítele. Policisty následně dovedla na místo, kde tělo zemřelého dítěte ukryli, tedy do mokřadu za městem,“ řekla mluvčí.

Robert N. se podle informací pardubické policie po zadržení přiznal. Dítě měl zavraždit už v sobotu večer, když Saša S. spala. Jak uvedl v přiznání, zabil ho prý ze vzteku, že stále plakal a nebyl k utišení, i když se podle vlastních slov o něj staral a dával mu pít. K útoku měl použít pěsti a blíže neurčené předměty.

Že je dítě mrtvé, zjistila jeho matka až v pondělí ráno. „Matka údajně našla ráno dítě mrtvé. Přistoupila na to, že se těla zbaví. Její přítel dal podle kriminalistů tělíčko do tašky a s partnerkou vyrazili na polní cestu mezi Přeloučí a Lohenicemi,“ popsal pro tn.cz soudce Karel Gobernac. Tašku s ostatky prý dali pod kočárek a vyjeli ven jako na procházku. Kojencovy dupačky předtím vycpali, aby si lidé mysleli, že v kočárku někoho vezou. V mokřadu nechali kufr i kočárek. A když zjistili, že po nich pátrá policie, snažili se schovat, kde to šlo.

Obyvatele Přelouče událost šokovala. Násilná smrt děťátka je obrovská tragédie, místní doufají, že bude spravedlivě potrestána. Robert N. byl obviněn z vraždy a byl umístěn do vazby, hrozí mu vězení na 15 až 20 let, případně i výjimečný trest.

Lidé na sociálních sítích zuří a to, že Robertovi hrozí výjimečný trest, se jim zdá málo. Přejí mu často velmi násilnou smrt a našetří nadávkami. Podle všeho vyhrožují také matce, která ale podle policie neměla s vraždou nic společného. Matka byla prý vyslechnuta jako svědkyně. Násilné vyhrůžky nahnaly Saše strach a obrátila se na policii. „Přijali jsme oznámení o tom, že oznamovatelce údajně chtěl někdo zapálit dům. Nebezpečné vyhrožování je trestný čin a některými komentáři se teď začala zabývat policie,“ sdělila pro tn.cz policejní mluvčí Markéta Janovská.