Před dvěma měsíci zasáhla hlavní město Libanonu, Bejrút obrovská ničivá exploze, která si vyžádala obrovské množství zraněných, více než dvě stovky mrtvých a zanechala velkou část metropole v troskách.

Australský pár při masivním výbuchu přišel o teprve dvouletého synka. Rodina bydlela asi 700 metrů od místa exploze. Isaac zrovna seděl v dětské židli. Exploze vysklila všechna okna jejich bytu a maminku dítěte srazila k zemi. Isaacův táta byl v koupelně.

„Ze stropu visely kousky drátů. Vše bylo naprosto zničené a samozřejmě první věc, na kterou jsem pomyslel, bylo: ,Panebože! Kde je Isaac? Kde je Sarah?' A běžel jsem z koupelny do obývacího pokoje tak rychle, jak jsem mohl,“ popsal Craig svou hrůzu pro ABC Four Corners.

Video Totální zkáza: Explozi v Bejrútu zachytily kamery nemocnice - Reuters

Rodina zjistila, že syn má obrovská zranění, nejhorší byla velká rána na hrudníku, kterou způsobil střep z okna. Na ulici v panice zastavili auto, které řídil místní muž. Podle Sarah se s nimi řítil do nemocnice obrovskou rychlostí, dokonce vjel do protisměru, jen aby dostal děťátko včas do péče lékařů. Vše bylo však marné, chlapeček zemřel během operace.

„Řeknu vám, že žádný rodič by nikdy neměl být u operace svého dítěte a vidět tu rovnou čáru na monitoru, byl to otřesný zážitek,“ popsal zdrcený táta. Jako by toho nebylo málo, pár se navíc pak velmi dlouho snažil opustit Bejrút, kvůli pandemii koronaviru se jim to však nedařilo. Domů do Austrálie se dostali až během září.