Pardubičtí kriminalisté vyšetřují vraždu teprve dvouměsíčního miminka! Chlapce měl opakovanými údery a pěstmi do hlavy usmrtit partner jeho matky, tělíčko pak zabalil a i s kočárkem s partnerkou schovali do mokřadu za Přeloučí. Muži (28) vadilo, že dítě brečí, opilá matka (19) v době vraždy spala…

Vše začalo oznámením na policii v Rumunsku. Rodina muže (28) měla v pondělí tamní policii oznámit, že za nevyjasněných okolností mělo dojít k úmrtí teprve dvouměsíčního miminka. Styčný důstojník poté informoval policisty v Přelouči, kteří se případem začali zabývat.

Nejprve začali prověřovat, zda muž (28) v Přelouči opravdu žije. Zjistili, že bydlí u rodičů ženy (19), tam ale mladí manželé nebyli. Policisté proto začali prověřovat ubytovny. Jenže na nic stále nemohli přijít.

„Zvratem v prověřování bylo zjištění, že se uvedená dvojice má pohybovat po Přelouči, ale pouze se starší dcerou. Ohledně nezletilého chlapce dvojice známým uváděla, že ho u sebe nemá, protože se nachází na ošetření v nemocnici. Po ověření této informace, která se ukázala jako lichá, začala sílit obava, že oznámení z Rumunska se zakládá na pravdě,“ popsala dramatické chvíle policejní mluvčí Markéta Janovská.

Video Muž obviněný z vraždy dítěte -

Policie se proto chytla horké stopy a začali po páru pátrat. „V pozdních večerních hodinách se nám podařilo nedaleko centra Přelouče zadržet 19letou ženu, matku obou dětí, která se snažila ukrýt u jedné kamarádky. Ta zpočátku nechtěla s policií spolupracovat, ovšem nedokázala vysvětlit, kde se nachází její dvouměsíční syn, a odmítala uvést i to, kde je v současné době její přítel,“ uvedla Janovská s tím, že si to žena rozmyslela a řekla, kde se její přítel nachází.

Toho pak policie zadržela na dvoře jednoho domu. Žena pak potvrdila, že její malý syn zemřel po fyzickém útoku ze strany přítele. Pak je dovedla i k místu, kde nechali jeho tělíčko. „Již z prvotního ohledání tělíčka zemřelého chlapce bylo zřejmé, že zemřel násilnou smrtí v důsledku jednání cizí osoby, což potvrdily i předběžné závěry provedené soudní pitvy. Podezřelý 28letý muž se následně doznal k tomu, že chlapce napadl opakovanými údery pěstmi a nezjištěným předmětem do hlavy a to již v sobotu, v pozdních hodinách v místě jejich pobytu,“ informovala Janovská.

Štvalo ho, že brečelo!

Důvodem tak brutálního jednáno mělo být to, že dítě stále brečelo. Nepomohlo ani to, že se o něj údajně staral a dával mu pít. Matka dítěte tou dobou spala pod vlivem alkoholu v jiné místnosti. „Druhý den ráno po zjištění, že chlapec nežije, se s přítelkyní rozhodli tělo ukrýt a odjet mimo území republiky, aby se ukryli před policií. Tělo chlapce uložili do kufru do spodní části kočárku, při odchodu z domu vycpali dupačky chlapce a uložili je také do korbičky kočárku, aby vše vypadalo, že s ním jedou na procházku,“ doplnila mluvčí.

Kočárek i s tělíčkem chlapečka pak schovali do mokřadů. Když zjistili, že po nich jde policie, snažili se ukrývat a následně i opustit Českou republiku. „Muž byl obviněn pro zvlášť závažný zločin vraždy na dítěti mladším 15 let a kriminalisté dali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, což státní zástupce akceptoval. Muž je v případě uznání viny ohrožen trestní sazbou od 15 do 20 let, případně trestem výjimečným,“ uzavřela mluvčí.